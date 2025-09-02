Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Ağustos 2025'te %7,24 yükseldi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Ağustos 2025'te büyüdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Ağustos 2025 verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %7,24 artarak 817 bin 345 adet oldu.

Ocak-Ağustos 2025 genel verileri

Bu dönemde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %8,05 artarak 654 bin 413 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç satışları ise %4,1 yükselerek 162 bin 932 adede ulaştı.

Ağustos 2025 performansı

Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre %12,78 artışla 101 bin 650 adete ulaştı. Aynı dönemde otomobil satışları %18,7 artarak 82 bin 215 olurken, hafif ticari araç pazarı %6,77 büyüyerek 19 bin 435 olarak kaydedildi.

Segment ve gövde tercihleri

Pazarın %81,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 366 bin 708 adetle %56 pay, B segmenti otomobiller 166 bin 469 adetle %25,4 pay aldı.

Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen tip SUV oldu; SUV otomobiller 410 bin 891 adet ve %62,8 payla liderliği sürdürdü. Bunu sedanlar (%22,1 pay, 144 bin 878) ve H/B otomobiller (%14,2 pay, 92 bin 716) takip etti.

Yakıt türleri ve güç grupları

Benzinli otomobil satışları 304 bin 618 ile %46,5 pay, hibrit otomobil satışları 172 bin 366 ile %26,3 pay aldı. Elektrikli otomobil satışları 120 bin 857 ile %18,5 paya ulaşırken, dizel otomobil satışları 52 bin 253 ile %8 pay, otogazlı otomobil satışları ise 4 bin 319 ile %0,7 pay kaydetti.

Elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındaki satışlar %106,6 artarak %13,5 pay alırken, 160 kilovat üstü elektrikli otomobiller %285,9 artışla %5 pay sahibi oldu.

Motor hacmine göre, 1400 cc altındaki otomobil satışları %21,9 azalarak %33,2 pay, 1400-1600 cc aralığı %21,2 azalarak %21,2 pay aldı. 1600-2000 cc aralığı satışları %3 artışla %0,6 pay, 2000 cc üstü otomobiller ise %18,8 yükselerek %0,2 pay elde etti.

Şanzıman ve hafif ticari araç gövde tercihleri

Şanzıman tercihinde otomatik öne çıktı; otomatik şanzımanlı otomobiller 618 bin 688 ile %94,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 35 bin 725 ile %5,5 paya ulaştı.

Hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre van en çok tercih edilen tip oldu: 119 bin 673 adet ve %73,4 pay. Bunu kamyonet gövde tipi 16 bin 133 adet ve %9,9 payla izledi.