Otomotiv İhracatı 2025'te 41,5 Milyar Dolarla Zirvede

Türkiye otomotiv endüstrisi, 2025 yılı ihracatını yüzde 11,6 artışla 41,5 milyar dolar seviyesine taşıyarak yılı lider tamamladı. Sektör böylece son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olmayı sürdürdü.

Yıllık Performans

Aralık ayı dahil 2025 yılı toplamında otomotivin ihracatı 41,5 milyar dolar olurken, Aralık dönemi ihracatı yüzde 8 artarak 3 milyar 761 milyon dolar olarak kaydedildi. Sektör ülke ihracatından yüzde 16,2 pay aldı.

Tedarik Endüstrisi 2025 yılında bir önceki seneye göre yüzde 6 artışla 15 milyar 770 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve sektör ihracatının yüzde 38ini oluşturdu.

Kategori bazında 2025'te performans şu şekilde gerçekleşti: Binek otomobiller ihracatı yüzde 4, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar yüzde 28, Otobüs-Minibüs-Midibüs yüzde 30 ve Çekiciler yüzde 54 arttı.

Aralık 2025 Verileri

Aralık 2025 döneminde Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 18 artışla 1 milyar 329 milyon dolar oldu. Aynı dönemde Binek Otomobiller ihracatı yüzde azalarak 1 milyar 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

Diğer Aralık rakamları: Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar yüzde 8 artışla 647 milyon USD, Otobüs-Minibüs-Midibüs yüzde 35 artışla 347 milyon USD ve Çekiciler yüzde 77 artışla 179 milyon USD ihracat gerçekleştirdi.

Ülke ve Bölge Dağılımı

2025'te ülke bazında en yüksek ihracat artışı yapılan pazarlardan biri olan Almanya'ya ihracat yüzde 36 artarak 6 milyar 612 milyon USD oldu. Diğer yıllık değişimler: Fransa yüzde 17, İspanya yüzde 36, Slovenya yüzde 27, Belçika yüzde 19, Romanya yüzde 35 artış gösterdi; Hollanda yüzde 16 artış yaşadı. Öte yandan Rusyaya yönelik ihracatta yüzde 52 düşüş oldu.

Aralık 2025'te ise ihracatta ilk sırayı alan Fransa'ya ihracat yüzde 33 artışla 690 milyon USD olarak gerçekleşti. Almanya Aralık'ta yüzde 8,5 artış ve 469 milyon USD ile ikinci, Birleşik Krallık yüzde 10 artışla 355 milyon USD ile üçüncü büyük pazar konumunda yer aldı.

Aralık ayında öne çıkan diğer pazar değişimleri: İspanya yüzde 9, Romanya yüzde 47, Belçika yüzde 16, Suudi Arabistan yüzde 461, Avusturya yüzde 55 ihracat artışı; İtalya yüzde 20, ABD yüzde 16, Hollanda yüzde 20 ihracat düşüşü kaydetti.

AB ülkelerine yönelik 2025 yılı ihracatı 30 milyar 110 milyon USD ile ülke grubunun ihracattan yüzde 72,5 pay alması sağlandı. Bölgesel değişimler arasında Afrika Ülkelerine yüzde 8,5, Diğer Amerikan Ülkelerine yüzde 25, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 31 artış; Orta Doğu Ülkelerine ise yüzde 20 düşüş yer aldı.

Aralık 2025 döneminde Avrupa Birliği ülke grubu, yüzde 71 pay ve 2 milyar 683 milyon USD ihracat ile ülke grupları arasında yine ilk sıradaydı; AB'ye ihracat yüzde 8,5 arttı. Aynı dönemde Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11 payla ikinci sırada yer aldı ve ihracatları yüzde 5 yükseldi. Aralık ayında Orta Doğuya yüzde 136, Afrika'ya yüzde 18 artış yaşanırken, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yönelik ihracatta yüzde 14 düşüş kaydedildi.

TÜRKİYE OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ, 2025 YILI İHRACATINI YÜZDE 11,6 ARTARAK 41,5 MİLYAR DOLARLA ZİRVEDE KAPATTI. OTOMOTİV, BÖYLECE SON 20 YILDA 19 KEZ İHRACAT ŞAMPİYONU OLMAYI BAŞARDI. SEKTÖRÜN ARALIK 2025 DÖNEMİ İHRACATI DA YÜZDE 8 ARTIŞLA 3 MİLYAR 761 MİLYON DOLAR OLDU.