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Otonom ve Elektrikli ENOCH: Savunma Sanayisinin Yeni Yıldızı

Dünyanın ilk modüler elektrikli otonom araç ENOCH, savunma sanayisine entegre olarak görev alacak.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 11:05
Otonom ve Elektrikli ENOCH: Savunma Sanayisinin Yeni Yıldızı

ENOCH: Savunma Sanayisinde Devrim Yaratıyor

Dünyanın ilk modüler elektrikli ve otonom sürüş özelliklerine sahip "lego" kara aracı ENOCH, düşük karbon emisyonu ve sürdürülebilir çözümleriyle savunma sanayisine büyük katkı sağlayacak. ROKETSAN tarafından satın alınarak, uluslararası pazarda dikkat çekmeye başlayan ENOCH, tasarım, prototip ve ticarileşme süreçlerinin ardından 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak.

Teknik Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

ENOCH makine sistemi, 7 tonluk lastikli platforma dayanıyor. Yarım metre karın altı yüksekliği ve 3 farklı direksiyon moduna sahip olan bu araç, her türlü arazi koşulunda kullanılabiliyor. Modüler yapısı sayesinde farklı görevler için donatılabilir; kabin, jeneratör seti, hidrolik güç ünitesi ve ek bataryalarla zenginleştirilebilir. Sürekli dört çeker yapısı, saatte 10 kilometre çalışma ve 40 kilometre yol hızı sağlıyor.

Çok Yönlü Kullanım Alanları

ENOCH, yalnızca askeri amaçlar için değil, aynı zamanda sivil alanlarda da kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tekerlekli tank, arazi vinci, forklift gibi birçok işlevi yerine getirebilen bu araç, afet yönetimi, gözetleme ve keşif, mobil silah platformları gibi pek çok alanda etkin bir şekilde hizmet verebilecek.

Modüler Yapısı Patentli

Modüler Makina AŞ'nin Kurucusu ve Genel Müdürü Mansuri Çaynak, ENOCH'un 2017 yılında geliştirilmeye başlandığını ve uluslararası patent kazandığını belirtti. Çaynak, aracın, dakikalar içinde farklı makinelere dönüşme yeteneği ile sektördeki gereksinimlere cevap verebildiğinin altını çizdi.

Destekleyici Ekosistem

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, girişimcileri tüm süreçlerinde desteklediklerini ve ENOCH'un bu desteklerin başarılı bir örneği olduğunu vurguladı. Modüler Makina AŞ, kuluçka merkezinden aldığı destekle ticari başarıya ulaşmıştır, bu durum ekosistemlerinin etkinliğini göstermektedir.

Dünyanın ilk modüler elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip "lego" kara aracı ENOCH'tan...

Dünyanın ilk modüler elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip "lego" kara aracı ENOCH'tan, düşük karbon emisyonu, sürdürülebilirliği ve sağladığı hızlı çözümleriyle savunma sanayisinde de yararlanılacak.

Dünyanın ilk modüler elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip "lego" kara aracı ENOCH'tan...

Dünyanın ilk modüler elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip "lego" kara aracı ENOCH'tan, düşük karbon emisyonu, sürdürülebilirliği ve sağladığı hızlı çözümleriyle savunma sanayisinde de yararlanılacak.

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