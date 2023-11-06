ÖTV'siz araçlar için flaş karar: 1 Ocak'tan sonra 587 bin TL artacak

Araç sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar için yapılan ÖTV’SİZ araç satışında sıcak gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…







ÖTV’SİZ ARAÇ SATIŞINDA ÜST LİMİTE DÜZENLEME! 1 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK: 587 BİN LİRALIK ARTIŞ

Yeni araç satın alan engelli kişilerin ÖTV (ÖTV) muafiyetinden yararlanabilmesine olanak sağlayan 2024 yılı üst sınırı belirlendi. Bunun sonucunda tavan 587 bin lira artacak.

1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni limit 1,6 milyon lira esas alınacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 58,46 yeniden değerleme oranına dayalı verilerini yayınlamasının ardından olası motorlu taşıtlar vergisi tutarı ve yeni otomobil alımında üst limit belirlenen özel tüketim vergisi istisnası teşviklerinden yararlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde MTV'nin 2024 yılındaki minimum artış oranı yüzde 11,69, en yüksek artış oranı ise yüzde 87,69 olacak.

ÖTV’SİZ ARAÇ ÜST LİMİTİNE AYAR,

Buna göre, yeni bir otomobil için asgari MTV 3 bin 359 lira olurken, tüketim vergisi özel alıcısından (ÖTV) yararlanan engellilerin yeni otomobil satın almalarında 2024 yılı üst limiti 587 bin lira artacak.

1,6 MİLYON LİRAYA YAKLAŞACAK

Böylece bu yıl da 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmaya devam eden tavan, 1 Ocak 2024'ten itibaren yüzde 58,46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL'ye çıkacak.