OYAK Çimento ARKE Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruldu — AFAD Akreditasyon Sürecinde

OYAK Çimento, çalışanlarından oluşan ARKE Arama ve Kurtarma Ekibini kurdu. Ekip 5 Aralık 2025'te eğitimlerini tamamlayacak ve AFAD akreditasyon sürecine tabi olacak.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:21
OYAK Çimento, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) vizyonunu toplumsal sorumlulukla birleştirerek şirket çalışanlarından oluşan ARKE - OYAK Çimento Arama ve Kurtarma Ekibini hayata geçirdi. AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon süreci kapsamında kurulan ekip, şirketin afetlere karşı kurumsal hazırlık kapasitesini sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyor.

Eğitim ve Akreditasyon Süreci

Sahadaki deneyimlerini profesyonel bir yapıya kavuşturma kararı alan şirket, 6 Şubat depremleri sonrası yürüttüğü arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini kalıcı bir kurumsal yeteneğe dönüştürdü. Farklı üretim tesislerinden gönüllü çalışanların katılımıyla oluşturulan ARKE ekibi; arama-kurtarma teknikleri, ilk yardım, enkazda çalışma ve kriz yönetimi gibi kritik alanlarda yoğun teorik ve uygulamalı eğitim süreçlerini tamamladı. 5 Aralık 2025 itibarıyla eğitimlerini başarıyla bitiren ekip, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Akreditasyon sürecinin ardından profesyonel düzeyde operasyonlara katılabilecek yetkinliğe sahip olacak.

CEO Murat Sela'nın Açıklaması

OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela konuyla ilgili şunları söyledi: "OYAK Çimento olarak afetlere karşı hazırlıklı olmayı bir kurumsal ve sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede şirketimizin iş sürekliliğini düşünürken, insan hayatını önceleyen bir yaklaşımı benimsemek ve içselleştirmek zorundayız. Afetlere hazırlığı somut bir kurumsal kapasiteye dönüştürmek çok önemli bir karar, bunun sonucu olarak AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon süreci kapsamında kurduğumuz ARKE - OYAK Çimento Arama ve Kurtarma Ekibi, bu yaklaşımın sahadaki karşılığı olarak konumlanıyor. Farklı tesislerimizden oluşturulan ekibimiz, yoğun eğitimler ile gerçek operasyon senaryolarına hazır hale geldi. ARKE, sadece OYAK Çimento tesisleri için değil ihtiyaç duyulması halinde bulunduğumuz bölgelerde de destek verebilecek donanıma sahiptir. Bu yapıyı sürekli geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Sürdürülebilir Afet Yönetimi ve Toplumsal Katkı

Yapılan açıklamaya göre ARKE, OYAK Çimento’nun sadece kendi tesis ve çalışan güvenliğini korumakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin genel afet müdahale kapasitesine katkı sunma hedefini taşıyor. Şirketin İSG odaklı dönüşüm stratejisinin bir parçası olan bu girişim, çalışan bağlılığını artırırken kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını da pekiştiriyor.

