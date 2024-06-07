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Özel bankadan 15.000 TL nakit destek! Eşe dosta borcu olan başvuruyor

Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında haziran ayına özel bir kampanya başlatarak, gelir doğrulaması olmayan vatandaşlara 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkânı sağladı. Garanti Bankası'nın tüm müşterileri, kredi notunun uygun olması koşuluyla bu kampanyadan yararlanabilir.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:12
Özel bankadan 15.000 TL nakit destek! Eşe dosta borcu olan başvuruyor

Garanti Bankası'nın gelir belgesine ihtiyaç duymadan 15.000 TL'ye kadar sağladığı ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilirler. Garanti Bankası hesabınız varsa ve kredi notunuz 1200 ve üzerindeyse mobil uygulamamız üzerinden hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası, kampanya çerçevesinde 36 aya varan vadelerle 15.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Garanti Bankası, banka şubeleri aracılığıyla da başvuru kabul etmektedir. Tüketici finansmanına hafta içi mesai saatleri içerisinde banka şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Özel bankadan 15.000 TL nakit destek! Eşe dosta borcu olan başvuruyor

Garanti Bankası tarafından hazırlanan özel kampanyasıyla ihtiyaçlarınızı karşılayacak 15.000 TL'ye kadar nakit yardımı alabilirsiniz. Eğer; Garanti Bankası hesabınız varsa: Bu fırsatı kaçırmayın ve hemen ihtiyaç kredisine başvurun, kolay nakit yardımı alın.

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