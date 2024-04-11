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Özel sektör çalışanlarına ikramiye gibi ödeme! En az 1.983 TL ek ödeme yapılacak

Bayram süresince görev yapan personelin ek mesai ödemeleri konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un yaptığı açıklamaya göre, çalışanların hesaplarına ekstra olarak 2 bin lira yatırılacak. İlgili haberin ayrıntıları haberimizde...

Yayın Tarihi: 11.04.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 22:31
Özel sektör çalışanlarına ikramiye gibi ödeme! En az 1.983 TL ek ödeme yapılacak

Özel sektörde çalışanlar için bayram tatili düzenlemesi yapıldı. Salı günü yarım gün, diğer bayram günleri ise tam gün izin olarak belirlendi. 

bayram mesaisi hakkında

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretle çalışanların bayramda 3.5 gün çalışmaları karşılığında normal maaşlarına ek olarak 1.983,58 TL alacaklarını hesapladı.  Özgür Erdursun, “Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL'dir. Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak.” dedi.

 Ayrıca, aylık net 30 bin TL kazanan bir çalışanın ise bayram mesaisi için 3.500 TL ek ödeme alacağını belirtti. 

Erdursun, bayram mesaisinin, normal ücretlere ek bir ödeme olarak uygulanacağını ifade etti.

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