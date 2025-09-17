Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Temmuzda 199,3 Milyar Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre, temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu bir önceki ay sonuna göre 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolar oldu.

Vadeye Göre Dağılım

Vadeye göre incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcu bir önceki ay sonuna göre 2,1 milyar dolar artarak 188,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 400 milyon dolar artarak 10,8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Finansal kuruluşların toplam borcu bir önceki ay sonuna göre 3,2 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 700 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,9 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 800 milyon dolar azalış gösterdi. Kısa vadede finansal kuruluşların borçları 300 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları ise 100 milyon dolar arttı.

Döviz Kompozisyonu

Döviz kompozisyonuna göre, uzun vadeli 188,6 milyar dolar tutarındaki kredi borcunun yüzde 58,2'sini dolar, yüzde 32,2'sini avro, yüzde 2'sini Türk lirası ve yüzde 7,6'sını diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kısa vadeli 10,8 milyar dolar tutarındaki kredi borcunun ise yüzde 30,7'sini dolar, yüzde 20,5'ini avro, yüzde 47,2'sini Türk lirası ve yüzde 1,6'sını diğer döviz cinsleri oluşturdu.

1 Yıla Kadar Vade Dağılımı

Temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı 59,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın 38,7 milyar dolar'ı bankalara, 15,8 milyar dolar'ı finansal olmayan kuruluşlara, 4,9 milyar dolar'ı ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştuğu görüldü.