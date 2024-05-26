Özgür Demirtaş'tan alım gücüne dair uyarı: "Daha kötüsü gelecek!"

Özgür Demirtaş: "Daha Kötüsü Gelecek"

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin gidişatına ilişkin yaptığı değerlendirmede oldukça karamsar bir tablo çizdi. Demirtaş, artan enflasyon ve alım gücündeki düşüşün daha da kötüleşeceğini öngördü.

Demirtaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Maalesef size iyi haber veremiyorum. Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek. Alım gücü feci şekilde düştü. Dar gelirli can çekişiyor. Bu gidişat durdurulmazsa, önümüzdeki aylarda daha da zor günler yaşayacağız."





Demirtaş'ın sözleri, son dönemde Türkiye'de artan ekonomik sıkıntılara vurgu ederken enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi, birçok vatandaşı olumsuz etkiliyor.