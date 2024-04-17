Parasını buna yatıran başını taşlara vuracak! Ünlü ekonomist kara haberi uçurdu

EKONOMİ YAZARI BU KONUYA SON NOKTAYI KOYDU…BUNU YAPAN KAYBEDER….

Ünlü ekonomi yazarı Beste Uyanık, bir yatırm aracı ile ilgili olarak yatırımcısını uyardı. Milyonlarca kişi parası ile geleceğe yönelik yatırımlarına devam ediyor. Herkesin yatırım anlayışı da birbirinden farklı.





Ama ünlü ekonomi yazarı geçtiğimiz günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan savaş gerilimi nedeniyle dalgalanmaların olduğundan bahsetti. Özellikle baz yatırımcılar bu aşamada ciddi kayıplar yaşadı. İşte detaylar…

UYANIKTAN UYARI GELDİ

Savaş senaryonun ardından ise bir çok kişi ekonomistlerin yatırım araçları ile ilgili tavsiyelerine kulak kesildi. Ünlü ekonomi yazarı Beste Uyanık da savaş ihtimalinin bir felaket olacağını açıkladı. Uyanık, “Eğer savaş körü körüne devam ediyorsa bizim borsamızda dahil olmak üzere gelişmekte olan borsaların tamamından çıkışlar gerçekleşecek. Savaşın piyasayı etkileyeceği kesin” dedi. Uyanık parasını bitcoin e yatıran yatırımcıların kritik bir süreçte olduğunu ifade etti. Özellikle savaş etkisi ile birlikte yatırımcılarına ise kritik uyarıda bulunarak, “Bu savaşın etkisiyle beraber özellikle bitcoin ve altında düşüşlerin olabileceğini ifade etti.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR