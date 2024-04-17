Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Parasını buna yatıran başını taşlara vuracak! Ünlü ekonomist kara haberi uçurdu

Ünlü ekonomi yazarı Beste Uyanık, bir yatırm aracı ile ilgili olarak yatırımcısını uyardı. Milyonlarca kişi parası ile geleceğe yönelik yatırımlarına devam ediyor. Herkesin yatırım anlayışı da birbirinden farklı.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:48
Parasını buna yatıran başını taşlara vuracak! Ünlü ekonomist kara haberi uçurdu

EKONOMİ YAZARI BU KONUYA SON NOKTAYI KOYDU…BUNU YAPAN KAYBEDER….

Ünlü ekonomi yazarı Beste Uyanık, bir yatırm aracı ile ilgili olarak yatırımcısını uyardı. Milyonlarca kişi parası ile geleceğe yönelik yatırımlarına devam ediyor. Herkesin yatırım anlayışı da birbirinden farklı. 

para

Ama ünlü ekonomi yazarı geçtiğimiz günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan savaş gerilimi nedeniyle dalgalanmaların olduğundan bahsetti. Özellikle baz yatırımcılar bu aşamada ciddi kayıplar yaşadı. İşte detaylar…

UYANIKTAN UYARI GELDİ

Savaş senaryonun ardından ise bir çok kişi ekonomistlerin yatırım araçları ile ilgili tavsiyelerine kulak kesildi. Ünlü ekonomi yazarı Beste Uyanık da savaş ihtimalinin bir felaket olacağını açıkladı. Uyanık, “Eğer savaş körü körüne devam ediyorsa bizim borsamızda dahil olmak üzere gelişmekte olan borsaların tamamından çıkışlar gerçekleşecek. Savaşın piyasayı etkileyeceği kesin” dedi. Uyanık parasını bitcoin e yatıran yatırımcıların kritik bir süreçte olduğunu ifade etti. Özellikle savaş etkisi ile birlikte yatırımcılarına ise kritik uyarıda bulunarak, “Bu savaşın etkisiyle beraber özellikle bitcoin ve altında düşüşlerin olabileceğini ifade etti.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 puanla memur olma şansı! Gelir İdaresi Başkanlığı 38 ilde memur alımı yapacak

Altın fiyatlarını tepetaklak yapacak gelişme! Bu fiyat aralığına aman dikkat

4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
6
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
7
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Meclis'te onay aldı! 1 Mayıs'tan sonra tüm su faturalarına yüzde 25 destek sağlanacak

4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

KPSS 65 puanla memur olma şansı! Gelir İdaresi Başkanlığı 38 ilde memur alımı yapacak

Altın fiyatlarını tepetaklak yapacak gelişme! Bu fiyat aralığına aman dikkat

Parasını buna yatıran başını taşlara vuracak! Ünlü ekonomist kara haberi uçurdu

Asgari ücret zam şoku emekliye yaradı! SSK, Bağ-kur'luya asgari ücret zammı eklenecek

Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

Dolar o tarihte 4 TL birden çakılacak! Ünlü ekonomist alevli günü işaret etti

Resimde ilk gördüğünüz şey kim olduğunuzu söylüyor! Tek görselle kişilik testi