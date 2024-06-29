Parasını ona yatıran hayatının hatasını yapacak! Selçuk Geçer sakın yapmayın diyerek uyardı!

Son zamanlarda dünya genelinde kripto para yatırımları önemli bir ilgi odağı haline geldi. Özellikle Bitcoin, geleceğin para birimi olarak öne çıksa da, son zamanlarda yaşadığı yükselişlerin ardından düşüşler de yaşamaya başladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise potansiyel riskler konusunda uyarılarda bulunarak, bu durumun büyük bir hata olabileceğini belirtti.





BİTCOİN SON BİR AYDA YÜZDE 10 DEĞER KAYBETTİ

ABD'de Bitcoin SPOT ETF'lerinin Ocak ayında onaylanmasıyla birlikte, kripto para birimi 3 aylık süreçte 73 bin dolara kadar çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ancak son bir ay içinde yaşanan gelişmelerle birlikte Bitcoin, yaklaşık olarak yüzde 10 değer kaybı yaşayarak 61 bin dolar seviyelerine geriledi.

KRİPTO PARALARIN DÜŞÜŞÜ YATIRIMCILARI ENDİŞELENDİRİYOR

Son zamanlarda kripto para piyasalarındaki düşüş eğilimi, yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu süreçte, geleceğin para birimi olarak adlandırılan kripto paralar hakkında uzmanlar da görüşlerini dile getiriyor.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, kripto paralarla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.





UZMAN UYARIYOR: KRİPTO PARA YATIRIMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kripto paralarla ilgili olarak dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Geçer, kaçınılması gereken bir durum olmadığını belirtti. 'Büyük bir hata olur' diyen Geçer, “Bir ürünün fiyatı düşerken alınmalıdır. Zirvedeyken alım yapmaya çalışırsanız yanılırsınız. '72 bin dolardan 100 bin dolara gidecek' diye bir ürün alırsanız, elinizde kalabilir. Bundan sonra pişman olursunuz. Kripto piyasası aldatıcı değildir, siz hatalısınız. 72 bin dolardan almayın, bekleyin ve ürünü 15, 20 veya 30 bin dolardan alın” şeklinde konuştu.