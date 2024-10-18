Petrol Fiyatlarında Yükseliş: Brent Varil Fiyatı 74,37 Dolar

Petrol Fiyatları Artış Gösteriyor

Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 74,37 dolara yükseldi. Geçtiğimiz gün içinde fiyat, 74,61 dolara kadar tırmandı ve gün sonunda 74,17 dolar seviyesinde kapandı.

Ekonomik Verilerin Etkisi

Saat 09.42 itibarıyla Brent petrol fiyatı, kapanışa göre %0,2 artarak 74,37 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrol, 70,39 dolardan işlem buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü perakende satış verileri sonrası yükseliş kaydetti. Eylül ayında perakende satışlar, bir önceki aya kıyasla %0,4 artış göstererek 714,4 milyar dolara ulaştı. Analistler, bu artışın ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte büyüme hızını koruduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

İşsizlik Başvurularında Düşüş

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 12 Ekim ile biten haftada 241 bine düşmesi, iş gücü piyasasında bir yumuşamanın gerçekleştiğine işaret ediyor.

Güçlü ekonomik veriler, piyasa oyuncularının talep iştahını artırarak petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. Düşük faiz oranlarının da, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olacağı öngörülüyor.

Çin'in Gayrimenkul Sektörüne Yönelik Adımlar

Diğer yandan, Çin hükümeti son 3 yıldır düşüşte olan gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla bir dizi politika adımını duyurdu. Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, ön şartları karşılayan inşaat projelerine yönelik kredi desteğinin yıl sonuna kadar 560 milyar dolara çıkarılacağını bildirdi.

Bakan Ni, şu ana kadar 310 milyar doların bu projelere aktarıldığını ve harap durumdaki yapıları yenileme teşviki sağlanacağını vurguladı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in gayrimenkul sektöründeki iyileşme, talep endişelerini azaltarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Teknik Analiz

Brent petrol için teknik olarak 80,43 dolar direnç, 70,04 dolar ise destek seviyeleri olarak izleniyor.