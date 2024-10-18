DOLAR
34,28 -0,57%
EURO
37,19 -0,33%
ALTIN
2.982,82 -1%
BITCOIN
2.331.619,41 -1,57%

Petrol Fiyatlarında Yükseliş: Brent Varil Fiyatı 74,37 Dolar

Brent petrol fiyatı, ekonomik verilerle 74,37 dolara ulaştı. Çin'in gayrimenkul politikaları da etki sağladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:16
Petrol Fiyatlarında Yükseliş: Brent Varil Fiyatı 74,37 Dolar

Petrol Fiyatları Artış Gösteriyor

Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 74,37 dolara yükseldi. Geçtiğimiz gün içinde fiyat, 74,61 dolara kadar tırmandı ve gün sonunda 74,17 dolar seviyesinde kapandı.

Ekonomik Verilerin Etkisi

Saat 09.42 itibarıyla Brent petrol fiyatı, kapanışa göre %0,2 artarak 74,37 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrol, 70,39 dolardan işlem buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü perakende satış verileri sonrası yükseliş kaydetti. Eylül ayında perakende satışlar, bir önceki aya kıyasla %0,4 artış göstererek 714,4 milyar dolara ulaştı. Analistler, bu artışın ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte büyüme hızını koruduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

İşsizlik Başvurularında Düşüş

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 12 Ekim ile biten haftada 241 bine düşmesi, iş gücü piyasasında bir yumuşamanın gerçekleştiğine işaret ediyor.

Güçlü ekonomik veriler, piyasa oyuncularının talep iştahını artırarak petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. Düşük faiz oranlarının da, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olacağı öngörülüyor.

Çin'in Gayrimenkul Sektörüne Yönelik Adımlar

Diğer yandan, Çin hükümeti son 3 yıldır düşüşte olan gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla bir dizi politika adımını duyurdu. Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, ön şartları karşılayan inşaat projelerine yönelik kredi desteğinin yıl sonuna kadar 560 milyar dolara çıkarılacağını bildirdi.

Bakan Ni, şu ana kadar 310 milyar doların bu projelere aktarıldığını ve harap durumdaki yapıları yenileme teşviki sağlanacağını vurguladı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in gayrimenkul sektöründeki iyileşme, talep endişelerini azaltarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Teknik Analiz

Brent petrol için teknik olarak 80,43 dolar direnç, 70,04 dolar ise destek seviyeleri olarak izleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şirket Kuruluş ve Kapanış İstatistikleri Eylül 2023
2
Türkiye'de Eylül Ayında Kurulan ve Kapanan Şirketler
3
Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret Bakanlar Toplantısı
4
Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi Devam Ediyor
5
İngiltere'de Eylül Ayında Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
6
Çin Ekonomisinde Üçüncü Çeyrek Büyüme Verileri
7
Petrol Fiyatlarında Yükseliş: Brent Varil Fiyatı 74,37 Dolar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak