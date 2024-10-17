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Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ekim'de Büyüme Gösterdi

Ekim ayında Philadelphia Fed İmalat Endeksi 10,3 değerine çıkarak sektör büyümesine işaret etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:00
Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ekim'de Büyüme Gösterdi

Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin Ekim Raporu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia Federal Rezervi, Ekim ayına ait imalat endeksi verilerini yayınladı. Endeks, bu dönemde 1,7'den 10,3'e yükselerek sektör büyümesinin güçlü bir sinyalini verdi.

Beklentilerin Üzerinde Bir Artış

Piyasa analistlerinin bu ay için tahmini endeksin 4,2 olması yönündeydi. Ancak sonuçlar, Ekim ayında imalat sektöründe sağlıklı bir büyüme yaşandığını ortaya koydu.

Yeni Sipariş ve Sevkiyat Endeksleri

Yeni sipariş endeksi, Ekim ayında 16 puan artarak 14,2 değerine ulaştı. Aynı dönemde sevkiyat endeksi de 22 puan artışla 7,4 seviyesine yükseldi.

İstihdam Endeksindeki Düşüş

Buna karşın, istihdam endeksi bu süreçte 10,7'den eksi 2,2 değerine geriledi. Bu durum, iş gücü piyasasında yaşanan zorlukları işaret ediyor.

İmalat Endeksinin Anlamı

Üretim sektörünün genel görünümünü belirleyen imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörde büyüme yaşandığını, sıfırın altında değer alması ise daralma anlamına gelmektedir.

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