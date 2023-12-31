Piyasalar yangın yerine dönecek! 5 gün içinde olup bitecek: Altın, dolar, borsada parası olanlar dikkat!

Uzman isim yatırım yapanları uyardı! Yılbaşından önce hamlelerinize dikkat edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN YATIRIM UYARILARI

Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş sene sonunda çok fazla zarar eden yatırımcı olacağını dile getirdi. Uzman isim BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşleri değerlendirdi ve dolar TL kurunda 30 TL beklentisi olduğunu dile getirdi. Memiş, noel tatili sebebiyle piyasaların sakin olacağını söyledi. ABD ve Avrupa piyasalarının tatil sebebiyle kapalı olacağını dile getiren Memiş, piyasada sakin bir hafta beklediğini, BIST 100 endeksinin son çeyrekte yüzde 20 oranında değer kaybettiğini, yabancı yatırımcıların gelmesi için ortam hazırlandığını ve borsadan kalıcı çıkışlar olacağını ve iki senaryodan ilkinin daha mantıklı olacağını dile getirdi.





Aynı zamanda Memiş borsada orta ve uzun vadede pozitif beklentilerinin sürdüğünü, bu hafta BIST 100 endeksinde 7 bin 500 puan seviyesini takip edeceğini ve önemli zararlar yaşanabileceğini söyledi. İslam Memiş borsada 7 bin 500- 7 bin 800 puan aralığını beklediğini açıkladı. İslam Memiş dolar kurunda bu sene zirvenin 29.30 TL olduğunu ve ilk fırsat bulduğu an 30 TL seviyesine yükseleceğini, doların bir yatırım aracı olmayacağını, kurun 28.80-29.20 TL aralığında değişkenlik gösterebileceğini, ONS altının haftayı 2 bin 53 dolar seviyesinden tamamladığını ve düşüşler beklediğini de dile getirdi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.