DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,77%
ALTIN
4.437,24 -0,13%
BITCOIN
4.566.701,69 1,13%

Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 11.468,69’a Yükseldi, Dolar 40,9900

BIST 100 ilk yarıda yüzde 0,85 artışla 11.468,69 puana yükseldi; dolar 40,9900, avro 47,9880; altının onsu 3.367 dolar.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:40
Piyasalarda Gün Ortası

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul ve döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Saat 13.00 itibarıyla endeks ve döviz kurlarındaki seviyesi yatırımcıların odağında.

Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kazanarak 11.468,69 puana yükseldi. Cuma günü 11.372,33 puandan kapanan endeks, güne 95,64 puan ve yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,36 puan ve yüzde 0,85 değer kazancıyla 11.468,69 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.447,19, en yüksek 11.519,64 puanı gördü. Sektör bazında ilk yarıda sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,86, mali endeks yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken 16'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ise Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus Hava Taşımacılığı ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Tahvil Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,77 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz ve Emtia

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9900 liradan, avro 47,9880 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 147,3 düzeyinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 3.367 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 67,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

