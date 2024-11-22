Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksi Yükselişte

Piyasalarda Gün Ortası Raporu

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5730 liradan, avro ise 35,9960 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artış göstererek 9.468,38 puana ulaştı. Dünkü kapanışını 9.367,77 puanda gerçekleştiren endeks, güne 9,72 puan ve yüzde 0,10'luk bir artışla 9.377,49 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endekste görülen en düşük değer 9.337,23, en yüksek değer ise 9.509,50 puan olarak kaydedildi.

Hisse Senetlerinde Hareketlilik

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,03, teknolojik endeks ise yüzde 0,89 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yukarı yönlü hareket ederken, 26'sı değer kaybetti. En fazla işlem gören hisse senetleri arasında Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koza Altın İşletmeleri ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Diğer Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 2 bin 703 dolara ulaşırken, Londra Brent tipi ham petrol varili yüzde 0,1 yükselişle 74 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli gösterge kağıdının, saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,69, bileşik getirisi ise yüzde 41,24 seviyelerinde gerçekleşti.

Uluslararası döviz piyasalarında saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 154,51 düzeyinde seyrediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.