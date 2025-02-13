Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi

Piyasalarda Gün Ortası

İstanbul serbest piyasasında dolar 36,1140 liradan, avro ise 37,6420 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Yükselişle Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 artışla 9.908,83 puana yükseldi. Dün 9.779,57 puandan kapanan endeks, güne 76,27 puan ve yüzde 0,78 artışla 9.855,84 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 129,26 puan ve yüzde 1,32 artışla 9.908,83 puana çıkmış durumda. Gün içerisinde endeks, en düşük 9.845,63, en yüksek ise 9.920,70 puanı gördü.

İlk yarıda mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Diğer Uluslararası Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 915 dolar ile yüzde 0,4 artış gösterirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise 74,1 dolar ile yüzde 1,1 düşüş yaşadı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,22, bileşik getirisi ise yüzde 39,50 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 154 düzeylerinde işlem görmektedir.