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Piyasalarda Gün Ortasında Hisse ve Döviz Verileri

İstanbul'da döviz ve hisse fiyatları yükseliyor; BIST 100 endeksi ise artış göstermekte.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:21
Piyasalarda Gün Ortasında Hisse ve Döviz Verileri

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar 33,0020 lira, avro ise 35,9430 lira seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 Endeksinde Artış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,61 değer kazanarak 11.223,72 puana yükseldi. Cuma günü 11.156,20 puandan kapanan endeks, haftaya 26,43 puan ve %0,24 artışla 11.182,64 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 67,52 puan ve %0,61 artışla 11.223,72 puana ulaştı.

Hisse H hareketleri

Endeks gün içinde en düşük 11.119,30 puanı, en yüksek ise 11.237,57 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi %1,14, hizmet endeksi %0,21, teknoloji endeksi %1,27 ve mali endeks %0,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Sasa Polyester yer aldı.

Altın ve Petrol Fiyatları

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda %0,2 artışla 2.405 dolara yükseldi. Londra Brent tipi ham petrol ise %0,2 düşüşle 81,7 dolardan işlem görüyor.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %38,42, bileşik getirisi ise %42,11 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Piyasalardaki Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 156,70 düzeyinde seyrediyor.

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