Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 10.991,57, en yüksek ise 11.121,33 puanı gördü. Kapanışta, önceki gün ile karşılaştırıldığında %0,88'lik bir değer kaybı yaşayarak 10.991,57 puandan tamamladı.

Hisse Senetleri ve Endeksler

BIST 100 endeksi güne 11.092,63 puandan başladı. Gün içinde 41 hisse değeri artarken, 58 hisse geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Agrotech Teknoloji yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.25 itibarıyla 2.427 dolar seviyesinde işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı %0,2 artarak 2 milyon 590 bin liraya yükseldi.

Faiz Oranları ve Dolar Kurları

18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %38,55, bileşik getirisi ise %42,26 olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doları alışta 32,7877 lira, satışta ise 32,9191 lira olarak belirledi.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,1 artışla 80,8 dolardan işlem görüyor.