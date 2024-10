Polyester Elyaf İthalatında Tarife Kontenjanı Usulleri Belirlendi

Polyester Elyaf İthalatında Yeni Dönem

Polyester elyaf ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak için açılan tarife kontenjanının kullanım esasları belirlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ" resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin Detayları

Eylül ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile polyester elyaf ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak amacıyla bir tarife kontenjanı açılmıştı. Yeni tebliğ ile bu kontenjanın kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu.

Kontenjan Miktarı ve Dağıtım Usulleri

Tebliğe göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her dönem için 16,593 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, her bir ülke veya gümrük bölgesine ait eşya için her dönemde verilecek tarife kontenjanı 5,531 ton'u geçemeyecek.

Ayrıca, kontenjanın dağıtımı 'ilk gelen ilk alır' prensibiyle gerçekleştirilecek ve bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 15 ton olarak düzenlenmiştir.

Tebliğ, 23 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.