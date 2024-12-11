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Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma İşlemleri Onayı

Rekabet Kurulu, önemli devralma işlemlerini onayladı, çeşitli şirket birleşmeleri ve hisse devri gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:04
Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma İşlemleri Onayı

Rekabet Kurulu’ndan Devralma Onayları

Rekabet Kurulu, gerçekleştirdiği yeni değerlendirmelerle birlikte bazı önemli devralma işlemlerini karara bağladı. Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Doğuş Holding AŞ tarafından dolaylı kontrol edilen Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ’nin kontrolü dışındaki %49 hissesinin, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve QNB Bank anonim şirketleri tarafından devralınması işlemine izne tabi olmadığına karar verildi.

Önemli Ortak Kontrollerin Oluşturulması

Diğer önemli bir işlem olarak, MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ üzerinde, Seventh Cinven Fund (No.1) Limited Partnership’in kontrolündeki Master Builders Solutions Holding GmbH tarafından ortak kontrol oluşturulmasına izin verildi. Bu işlem, mevcut B Grubu hissedarlarının belirlediği ittifaklar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Mal ve Varlık Devirleri

Gün-Pa Boyar Madde ve Kimyasal Maddeler Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile diğer bazı şirketler arasındaki Everlight markalı ürün grubunun varlıklarının Elite Boya ve Kimyevi Maddeler Dış Ticaret AŞ’ye devredilmesi işlemi de onaylandı.

Uluslararası İşlemler

Ayrıca, QMetric Group Holdings Limited ve iştiraklerinin ortak kontrolünün dolaylı olarak Cinven Capital Management ile Abu Dhabi Investment Authority tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Pavilion Energy Pte Ltd’nin ihraç edilmiş sermayesinin ve menkul kıymetlerinin tamamının Shell Eastern Trading (Pte) Ltd. tarafından devralınması konusunda da izin verildi.

Bügel ve Birleşmeler

Son olarak, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vitalis Teknoloji AŞ arasındaki birleşme işlemi de onaylandı. Bunun yanı sıra, Vodafone UK Trading Holdings Limited’ın belli orandaki hissesinin CK Hutchison Group Telecom Holdings tarafından devralınması, Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

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