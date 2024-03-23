Promosyon bekleyen emekliler dikkat! Bu detayı bilmeyen tek kuruş promosyon alamıyor

Mart itibariyle banka promosyonları yeniden düzenlendi ve emeklilere ek gelir fırsatı sunan promosyon tutarları 11 farklı banka tarafından güncellendi.

Uzmanlar, emeklilerin banka seçimi yaparken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Emekli promosyon tutarlarının yanı sıra, kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi ek şartlarla emekliye taahhüt edilen rakamların arttığını belirtiyorlar. Ancak bu ek ürünlerde zorunlu kullanım şartları bulunabileceğinden, atılan imzanın özenle incelenmesi gerekiyor. Aksi takdirde emekliler için mağduriyet riski doğabilir.





İŞTE EMEKLİLERE EN YÜKSEK PROMOSYONU VEREN BANKALAR

Emekli vatandaşlar için Mart ayında bankaların sunduğu promosyonlar yenilendi. İşte en yüksek promosyon veren bankalar ve detayları:



İş Bankası:

İş Bankası, emekli maaşını bankadan alanlara yönelik cazip bir promosyon sunuyor. Banka, 3 yıl boyunca emekli maaşını İş Bankası aracılığıyla alan ve belirli bir tutarda maaş alan emeklilere 4.500 Türk Lirası ile 7.500 Türk Lirası arasında değişen nakit promosyonlar vaat ediyor.

Denizbank:

Denizbank, emekli aylıklarını 3 yıl boyunca bankadan almaya söz veren emeklilere çeşitli promosyonlar sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen promosyonlar, 3.000 Türk Lirası ile 5.000 Türk Lirası arasında değişiyor.

Fibabanka:

Fibabanka da emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere çeşitli promosyonlar sunuyor. 3.500 Türk Lirası ile 7.500 Türk Lirası arasında değişen maaş tutarlarına göre emeklilere 4.500 Türk Lirası ile 7.500 Türk Lirası arasında promosyonlar ödeniyor.

Ziraat Bankası:

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını bankadan alanlara yönelik promosyonlar sunuyor. Banka, maaş tutarına göre değişen promosyonlarla emeklilere 3.000 Türk Lirası ile 5.000 Türk Lirası arasında nakit ödemeler yapıyor.

QNB Finansbank:

QNB Finansbank, emekli maaşını bankadan taşıyanlara çeşitli promosyonlar sunuyor. Promosyonlar, maaş tutarına göre değişkenlik gösteriyor ve emeklilere 4.800 Türk Lirası ile 8.000 Türk Lirası arasında avantajlar sağlanıyor.

Garanti BBVA:

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan taşıyanlara hoş geldin paketi olarak çeşitli promosyonlar sunuyor. Banka, maaş tutarına göre değişen promosyonlarla emeklilere 4.500 Türk Lirası ile 7.500 Türk Lirası arasında nakit ödemeler yapıyor.

Akbank:

Akbank, emekli maaşını bankadan taşıyanlara çeşitli promosyonlar sunuyor. Promosyonlar, maaş tutarına göre değişkenlik gösteriyor ve emeklilere 6.000 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında avantajlar sağlanıyor.

Uzmanlar, emeklilerin promosyonları değerlendirirken detayları incelemesi gerektiğini ve taahhüt edilen şartları dikkatlice gözden geçirmeleri gerektiğini belirtiyor. Promosyonlardan faydalanmak isteyen emeklilerin bankalarla iletişime geçerek detaylı bilgi alması öneriliyor.