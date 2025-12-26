Prysmian işçileri Mudanya’da yürüdü — Birleşik Metal-İş TİS eylemi

Prysmian işçileri Mudanya’da yürüdü

Bursa'da Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi Prysmian fabrikası işçileri, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecine ilişkin alınan eylem kararları kapsamında Mudanya BUDO Meydanı'na kadar yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Eylem ve talepler

Prysmian fabrikasından çıkan işçiler, fabrikadan başlayıp Mudanya BUDO Meydanı'nda sonlanan yürüyüş boyunca taleplerini dile getirdi. Meydanda toplanan işçiler, haklarının korunması ve daha iyi çalışma koşulları için açıklama yaptı.

Eyleme; Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı, Bursa Şubesi yöneticileri, Prysmian İşyeri Sendika Başkanı Ekrem Şaş, işyeri temsilcileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Yürüyüş boyunca atılan sloganlar arasında "Metal işçisi direnişin simgesi", "İşçiler açken patronlara huzur yok", "Direne direne kazanacağız" ve "Sadaka değil, toplu sözleşme" yer aldı.

Sendikanın değerlendirmesi

Birleşik Metal-İş Sendikası, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta açıklanan eylem kararlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, Genel Başkan Özkan Atar'ın metal işçilerinin patronların dayattığı sefalet şartlarına boyun eğmeyeceğini, kazanılmış hakların gasp edilmesine izin verilmeyeceğini ve haklı talepler için mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurguladığı ifade edildi.

Basın açıklaması sonrası eylem, herhangi bir olaya rastlanmadan sona erdi.

