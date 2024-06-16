PTT 18 yaş üzerine yardım musluğunu açtı! Tek şartı sağlayan karşılıksız ödeme alacak

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bayram harcamalarını planlayan pek çok vatandaş, destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İŞKUR, bayram öncesinde başvuruda bulunan vatandaşlara müjdeli bir haber verdi: PTT aracılığıyla yapılacak olan ödemeler hakkında bilgi verilecek. İşte, İŞKUR tarafından sunulan bayram destek ödemesinin ayrıntıları...

Bayram Öncesinde İŞKUR'dan İşe Başlama Desteği

Türkiye'deki işsizlik oranları artarken, devlet yeni işe başlayacak vatandaşlara destek olmak için çeşitli mali yardımlar sunuyor. Bu yardımlar içinde, İŞKUR'un İşe Başlama Yardımı dikkat çekiyor. Vatandaşlar, İŞKUR'a kayıt olduktan ve iş arama sürecine girdikten sonra bu yardımdan faydalanabilmek için başvuruda bulunabiliyorlar. Bu programa başvurmak isteyenlerin 18 ile 55 yaş arasında olması şart. Türkiye İş Kurumu, bakanlığın desteğiyle sağladığı bu ödemeyi, bayram öncesine öne çekerek vatandaşlara müjde verdi.





İŞKUR İşe Başlama Yardımı Başvuru Adımları

İŞKUR'dan sağlanan İşe Başlama Yardımı'ndan yararlanmak istiyorsanız, ilk adım olarak İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işleminin ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen başvurarak, T.C. kimlik kartınız ile başvuru işlemlerinizi gerçekleştirmeniz beklenir. Vakıfların Mütevelli Heyeti tarafından yapılacak olan incelemeler sonucunda, uygun görüldüğü takdirde İşe Başlama Yardımı için onay alabilirsiniz. Bu yardım, her birey için yılda yalnızca bir kez verilmektedir.

İŞKUR'un İşe Başlama Yardımı Miktarı

İŞKUR tarafından sunulan İşe Başlama Yardımı, mevcut asgari ücret düzeyine göre ayarlanmaktadır. İş arayan bireylere, brüt asgari ücretin üçte biri oranında maddi destek sağlanıyor. 2024 yılının ilk yarısı için bu yardımın miktarı 6667 TL olarak belirlenmiştir.

Bayram Öncesi Ödeme Düzenlemesi

İŞKUR, İşe Başlama Yardımı'nı bayram öncesinde alacak olan başvuru sahipleri için öne çekti. Onaylanmış başvuruları bulunan kişiler, PTT aracılığıyla yapılacak Bayram destek ödemesinden yararlanabilecekler. Bu yardım, 18 ile 55 yaş arasındaki İŞKUR kayıtlı vatandaşlara yöneliktir. Detaylı bilgi için İŞKUR'un resmi web sitesine başvurabilirsiniz.