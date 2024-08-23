Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

PTT, 4 Milyon e-Devlet Şifresi Dağıttı

PTT, 65 yaş üstü 103 bin kişiye evde teslim e-Devlet şifresi vererek dijital hizmetleri artırdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:18
PTT, 4 Milyon e-Devlet Şifresi Dağıttı

PTT’den e-Devlet Şifre Dağıtımında Yeni Rekor

PTT AŞ, Temmuz ayı itibarıyla iş yerlerinden yapılan e-Devlet şifresi temininde önemli bir başarıya imza atarak bu sayıyı 4 milyonun üzerine çıkardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren PTT, Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş hizmet ağıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Dijitalleşmenin Önemi

Son yıllarda dijitalleşmenin hız kazanmasıyla beraber, PTT’nin e-Devlet entegrasyonu büyük bir önem taşıyor. Bu sistem, kullanıcıların posta ve kargo işlemlerini kolaylıkla yönetmelerine olanak tanıyor. PTT AŞ, e-Devlet Kapısı üzerinden 'Bireysel Ön Kabul Başvurusu' gerçekleştirilmesine imkan vererek, yurt içi ve yurt dışı gönderimlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Gönderi Takibi ve Ücretsiz Şifre Hizmeti

Gönderi takibi işlemleri, 2008 yılından beri e-Devlet üzerinden sunulmakta ve son beş yılda 40 milyondan fazla vatandaşa ulaşılmıştır. Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlar için "Adrese Teslim Şifre Başvurusu" ile ücretsiz e-Devlet şifresi teslim edilmekte. 2020 yılından itibaren, bu hizmetten faydalanarak 103 bin kişiye ulaşıldı.

Hizmetlere Erişim

PTT AŞ’nin sunduğu tüm hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için www.ptt.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz. PTT, 184 yıllık tecrübesiyle posta hizmetlerinden lojistiğe, bankacılıktan e-ticarete kadar çeşitli alanlarda hizmet sunmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!