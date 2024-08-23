PTT, 4 Milyon e-Devlet Şifresi Dağıttı

PTT’den e-Devlet Şifre Dağıtımında Yeni Rekor

PTT AŞ, Temmuz ayı itibarıyla iş yerlerinden yapılan e-Devlet şifresi temininde önemli bir başarıya imza atarak bu sayıyı 4 milyonun üzerine çıkardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren PTT, Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş hizmet ağıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Dijitalleşmenin Önemi

Son yıllarda dijitalleşmenin hız kazanmasıyla beraber, PTT’nin e-Devlet entegrasyonu büyük bir önem taşıyor. Bu sistem, kullanıcıların posta ve kargo işlemlerini kolaylıkla yönetmelerine olanak tanıyor. PTT AŞ, e-Devlet Kapısı üzerinden 'Bireysel Ön Kabul Başvurusu' gerçekleştirilmesine imkan vererek, yurt içi ve yurt dışı gönderimlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Gönderi Takibi ve Ücretsiz Şifre Hizmeti

Gönderi takibi işlemleri, 2008 yılından beri e-Devlet üzerinden sunulmakta ve son beş yılda 40 milyondan fazla vatandaşa ulaşılmıştır. Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlar için "Adrese Teslim Şifre Başvurusu" ile ücretsiz e-Devlet şifresi teslim edilmekte. 2020 yılından itibaren, bu hizmetten faydalanarak 103 bin kişiye ulaşıldı.

Hizmetlere Erişim

PTT AŞ’nin sunduğu tüm hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için www.ptt.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz. PTT, 184 yıllık tecrübesiyle posta hizmetlerinden lojistiğe, bankacılıktan e-ticarete kadar çeşitli alanlarda hizmet sunmaya devam ediyor.