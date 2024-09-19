PTT'den Gaziler Günü Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı

Gaziler Günü İçin Özel Anma Pul ve Zarf

PTT AŞ, Gaziler Günü anısına özel bir anma pulu ve ilk gün zarfı tanıttı. Şirketin yaptığı açıklamada, 29+1 lira değerindeki anma pulunun ve 59 lira değerindeki ilk gün zarfının satışa sunulduğu belirtildi.

Pul ve Zarf Satış Noktaları

Bu filatelik ürünler, PTT'nin tüm iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr adresinde abone sayısı kadar temin edilebilecek.

Özel İlk Gün Damgası

Ayrıca, anma puluyla bağlantılı olarak PTT Pul Müzesi'nde "Gaziler Günü 19.09.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullanılacak.

PTT, bu özel ürünlerle gazilerimizi anmayı ve topluma bu önemli günü hatırlatmayı amaçlıyor.