PTT'den 'Ormanlara Adanmış 100 Yıl' Özel Gün Zarfı

PTT'den Özel Gün Zarfı: 'Ormanlara Adanmış 100 Yıl'

PTT AŞ, 'Ormanlara Adanmış 100 Yıl' temalı özel gün zarfını resmi olarak satışa çıkardı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu özel zarfın fiyatı 58 lira olarak belirlendi.

Satış Yöntemleri ve Detaylar

Söz konusu zarf, www.filateli.gov.tr web sitesi üzerinden ve PTT şubelerinde, abone sayısı kadar satışa sunulacak. Bu özel filatelik ürün, koleksiyoncular ve doğa dostları için önemli bir parça olma özelliği taşıyor.

Özel Tarih Damgası Uygulaması

Özellik taşıyan bu zarfla beraber, 'Ormanlara Adanmış 100 Yıl 26.12.2024 ANKARA' ibareli özel tarih damgasının kullanımı da başladı. Damga uygulaması, PTT Pul Müzesi’nde Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde, mesai saatleri içerisinde gerçekleştiriliyor.

Bu zarflar, hem değerli bir koleksiyon parçası olmasının yanı sıra ormanlara dair farkındalık yaratma amacı taşıyor.