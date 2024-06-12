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PTT destek kutusunu açtı! 75.000 TL nakit destek bu şartı sağlayana ödeniyor

PTT emekli müşterilerinin yüzünü güldürecek! Kredi kampanyasına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 12.06.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 19:55
PTT destek kutusunu açtı! 75.000 TL nakit destek bu şartı sağlayana ödeniyor

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle sunulan eşsiz bir fırsat emeklileri sevindirecek nitelikte. PTT, emekli maaşı alan veya almayı düşünen vatandaşlara yönelik 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Kredi notu düşük olanların dahi faydalanabileceği bu kampanya, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Başvurular için PTT şubelerine gitmeden cep telefonundan SMS ile yapılabiliyor. Bu yöntem, özellikle zaman sıkıntısı yaşayan veya şubeye gitmekte zorlanan emekliler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

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Maaşını PTT üzerinden alan emeklilerin özel avantajlardan yararlanabildiği kampanyada, düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri gibi cazip fırsatlar sunuluyor. Ayrıca, kredi notu düşük olan emekliler için özel çözümler de bulunuyor.

Kredi başvurularının hızlı bir şekilde değerlendirilip sonuçlandığı bu süreçte, emeklilerin finansal rahatlaması ve ihtiyaçlarını karşılaması için önemli bir fırsat sunuluyor. PTT'nin müşterilerine olan desteği ve güveni, emeklilerin finansal açıdan daha sağlam adımlar atmasını sağlıyor.

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