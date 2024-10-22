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Putin'den Yerli Para Birimleri Vurgusu

Putin, yerli para birimlerinin uluslararası ödemelerde kullanımı ve BRICS ülkelerinin mali bağımsızlığına dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:17
Putin'den Yerli Para Birimleri Vurgusu

Putin'den Uluslararası Ödemelerde Yerli Para Birimleri Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası ödemelerde yerli para birimlerinin artışına vurgu yaptı. Bu durumun, siyaset ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerini azaltacağını ifade eden Putin, "Yerli para birimlerinin kullanımı, BRICS üye ülkelerinin mali bağımsızlığını artırırken jeopolitik riskleri de en aza indirecektir." dedi.

BRICS Liderler Zirvesi

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da gerçekleşen BRICS Liderler Zirvesi çerçevesinde, Putin, Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff ile bir araya geldi. Rousseff'e son yıllarda yürütülen işler için teşekkür eden Putin, "2018'den bu yana 100'den fazla proje için 33 milyar dolardan fazla finansman sağladınız." sözleriyle destek verdi.

NDB'nin Rolü ve Finansman İhtiyaçları

Putin, yerli para birimlerinin uluslararası ödemelerdeki payının artırılması gerektiğini vurgularken, Rousseff de finansman sıkıntısına dikkat çekti. Küresel Güney ülkelerinin önemli ölçüde finansman ihtiyacı olduğu ancak şartların zorluğuna değinen Rousseff, "NDB, özel girişimlerle işbirliği yaparak projeleri finansal destekleme konusuna kendini adamıştır," ifadelerini kullandı.

Rousseff ayrıca, BRICS'in Küresel Güney’den yeni ülkeleri bünyesine katabileceğini ve bu durumun yeni işbirliği fırsatlarını beraberinde getirebileceğini de belirtmiştir.

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