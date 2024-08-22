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Putin: Kursk Nükleer Santrali'ne Saldırı Girişimi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:25
Putin: Kursk Nükleer Santrali'ne Saldırı Girişimi

Putin, Kursk Nükleer Güç Santrali'ne Yönelik Saldırıyı Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santraline (NGS) gelmesini umduğunu belirtti. Putin, "(Ukrayna) düşman, dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu." dedi.

Toplantı ve Bilgilendirme

Putin, Ukrayna ordusunun Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerine düzenlediği saldırılar hakkında yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. UAEA'nın Kursk NGS'ye uzman göndereceğine dair umutlarını ifade eden Putin, "Umarım bunu eninde sonunda yaparlar. Düşman dün gece Kursk NGS'ne saldırı girişiminde bulundu." ifadelerini kullandı.

Kursk Bölgesi'nden Gelişmeler

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, toplantıda santraldeki durum hakkında Putin'i bilgilendirdi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom yetkilileriyle bir araya geldiklerini aktaran Smirnov, santralin normal bir şekilde çalıştığını bildirdi. Rosatom, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Kursk NGS çevresindeki durumu kötüleştiğini duyurmuştu.

Rus topraklarında, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında ciddi çatışmalar yaşanmakta.

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