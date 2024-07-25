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Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Faaliyete Geçti

Quick Sigorta'nın iştiraki Qpay, Merkez Bankası onayıyla hizmet vermeye başladı. Müthiş yeniliklerle dolu bir finansal platform oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:06
Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Faaliyete Geçti

Qpay Faaliyete Geçti

Maher Holding çatısı altında kurulan Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, faaliyetlerine başladı. Bu gelişme, Merkez Bankası tarafından verilen izinle resmi olarak duyuruldu.

İnovatif Hizmetler Sunacak

Qpay, ödemelerin yönetilmesi ve elektronik para ihracı gibi hizmetleri sunarak ödeme ekosistemine katkıda bulunacak. Şirketin sunduğu hizmetler arasında ödeme hesabına para yatırma, para çekme, fatura ödemeleri, ve para transferleri yer alacak.

Finansal Kapsayıcılık Hedefi

Levent Uluçeçen, Maher Holding CEO’su, Qpay’in elektronik cüzdan ve ödeme platformu olarak maksimum fayda sağlamayı hedeflediğini belirtti. "Kendi ödeme altyapılarımızı geliştirerek, Maher Holding bünyesindeki tüm hizmetlerin müşterilere ulaşmasını sağlayacağız," ifadelerini kullandı.

Qpay Genel Müdürü'nden Açıklama

Onur Baran Çağlar, Qpay’in hedefinin toplumun her kesimine finansal hizmetler sunmak olduğunu ifade etti. "Avantajlı, Anında, Yanında" sloganıyla yola çıktıklarını vurguladı. Ayrıca, dijital ve sıfır karbon ayak izine sahip süreçler geliştirerek, finansal kapsayıcılığı artırmayı amaçlıyorlar.

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