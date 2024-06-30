Raporunu alan başvuruya koşacak! Şartı sağlayan kişilere ayda 9 bin 205 TL yardım parası bağlanacak

Bakanlık açıkladı! 9 bin 205 TL ödemeler onaylandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU KİŞİLERE 9 BİN 205 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara birçok farklı alanda destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Bakanlık destek ödemeleri kapsamında 9 bin 205 TL ödeme yapacak. Dar gelirli vatandaşlar Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemelerinden dar gelirli vatandaşlar faydalanabiliyor.





Bakanlık kronik hastalığı olan vatandaşlar için de destek ödemesi yapıyor. Tüberküloz ya da SSPE gibi ciddi hastalığı olan vatandaşlara özel nakit desteği veriliyor. Kronik hastalık destekleri kapsamında aylık olarak hak sahiplerine 7 bin 608 TL ödeme yapılıyor. Bakanlık ödemelerine Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamlara göre zam yapılacak. Tahminlere göre 7 bin 608 TL olan kronik hastalık destekleri 9 bin 205 TL'ye yükselecek. Bakanlık zamlar sonrasında duyuruları sosyal medya hesapları ve resmi internet siteleri üzerinden paylaşacak.