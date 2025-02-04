Rekabet Kurulu Frito Lay Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısını Gerçekleştirdi

Rekabet Kurulu Frito Lay Hakkında Sözlü Savunma Toplantısı Düzenledi

Rekabet Kurulu, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, Frito Lay'in Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddialarını içeren soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini bildirdi. Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler sonucunda firmanın paketlenmiş cips pazarında perakende satış noktalarında münhasırlık uygulayarak rekabeti kısıtladığını belirtti.

Temsilci, firmanın pazardaki nihai satış noktalarında, gerek yazılı sözleşmelerle gerekse fiili olarak uyguladığı münhasır satış sisteminin yasaya uygun olmadığını ifade etti ve idari para cezası uygulanmasını, ayrıca paketlenmiş cips pazarında etkin rekabetin sağlanması amacıyla davranışsal tedbir kararı alınmasını talep etti.

Frito Lay'in temsilcileri ise haklarındaki münhasırlık iddialarını reddederek, davranışsal tedbir kararının rekabeti tesis etmesine ve tüketici refahına katkı sağlamayacağı iddiasında bulundular.

Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin nihai kararını önümüzdeki 15 gün içinde açıklayacak. Eğer karar daha erken alınırsa, bu bilgi Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Frito Lay, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren tanınmış bir firmadır.

Rekabet Kurulunca, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (ortada) başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulunca, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (ortada) başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.