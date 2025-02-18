Rekabet Kurulu'ndan Stratejik Devralma ve Ortak Kontrol Onayları

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını olumlu bir şekilde sonuçlandırdı. Kurul, internet sitesinde yer alan duyuruda, önemli kararları kamuoyu ile paylaştı.

Onaylanan İşlemler

Kurum, Calisen Midco I Limited ve iştirakleri üzerinde BlackRock Alternatives Management LLC, Mubadala Investment Company P.J.S.C ve The Goldman Sachs Group Inc. tarafından kontrol edilen ortaklık yapısına, EQT Fund Management S.a.r.l ve Leigh Investment Pte. Ltd. tarafından gerçekleştirilecek ortak kontrol tesisine izin verdi.

Ayrıca, Ercros, S.A'nın tek kontrolü, Esseco Industrial S.p.A aracılığıyla Esseco Group Srl tarafından ihtiyari rekabetçi devralma teklifi yoluyla devralınması kabul edildi.

Georg Fischer AG'nin makine çözümleri alanından GF Machining Management SA, System 3R International AB ve GF Machining Solutions LLC üzerine Fritz Studer AG tarafından gerçekleştirilecek devralma işlemi de onay aldı.

Dahası, Avolon Aerospace Leasing Limited’den 4 uçak ile Horizon Aircraft Finance II Limited’den 5 uçağın Castlelake L.P. tarafından devralınmasına izin verildi.

Marelli Europe S.p.A’nın Matay Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret AŞ’deki hisselerinin tamamının Orhan Holding AŞ tarafından devralınması gerçekleşti.

Terminal Catalunya S.A. üzerinde, Barcelona Europe South Terminal S.A.U. ve Terminal Investment Limited Holdings S.A tarafından ortak kontrol tesis edilmesi de uygun görüldü.

Öte yandan, Mert Kalaycı tarafından kontrol edilen Uptechlabs Bilişim ve Elektronik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ ile ortak kontrol tesis edilmesine izin verildi.

Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nın tek kontrolünün Vesuvius Overseas Limited tarafından devralınmasına onay verildi.

Tüm hisseleri Sudarshan Chemical Industries Ltd.’ne ait Sudarshan Europe B.V.’nin Heubach Holding S.a r.l’a ait bazı varlıkları devralması da onaylanmış durumda.

UAB Pixelmator Team'in kontrolü, Apple Distribution International Ltd. aracılığıyla Apple Inc. tarafından devralınması işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Son olarak, Siris Capital Group, LLC ve Elliott Investment Management LP tarafından Gigamon Inc. üzerindeki ortak kontrol tesis edilmesi işlemi de olumlu şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, 3D Systems Corporation, 3D Systems Korea Inc. ve 3D Systems Inc.’in Geomagic iş kolunun Hexagon Manufacturing Intelligence Inc. aracılığıyla Hexagon AB tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Bu onaylar, Rekabet Kurulu’nun pazar rekabetini ve istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.