Rekabet Kurulu'ndan Veysel Elektronik ve 2B İnşaat Soruşturmasına Son

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Açıklama

Rekabet Kurulu tarafından, Mehmet Salih Ay - Veysel Elektronik ve 2B İnşaat hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Kurul, her iki şirketin de Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettiğine dair yapılan başvuruyu değerlendirdi.

İdari Para Cezasına Yer Yok

Yapılan değerlendirmelere göre, 2B İnşaat'ın yasaları ihlal ettiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Bu nedenle, bu şirket için idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Diğer yandan, Mehmet Salih Ay - Veysel Elektronik hakkında ise yasayı ihlal ettiğine dair tespitler bulunsa da, ihlalin zaman aşımına uğraması sebebiyle idari para cezası uygulanmasına yer olmadı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bu kararların gerekçeleri de detaylı bir şekilde ele alındı. İlgili tarafların yanı sıra kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklama, rekabet ortamının korunmasına yönelik hassasiyetin altını çizmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.