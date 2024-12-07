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Rekabet Kurumu'ndan İhlallere Yüksek Cezalar: Alt Sınır 241 Bin Lira

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ihlallerine uygulanacak ceza 241 bin 43 lira olarak belirlenerek artırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:36
Rekabet Kurumu'ndan İhlallere Yüksek Cezalar: Alt Sınır 241 Bin Lira

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali durumunda uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 241 bin 43 lira olarak güncellendi. Bu düzenleme, Rekabet Kurumu tarafından hayata geçirildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu idari para cezası alt sınırı, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak belirlendi. 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olacak olan bu düzenleme, rekabetin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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