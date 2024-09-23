Reklamlardaki Aldatmacalar İçin Cezalar Büyüdü

Tüketicileri Aldatan Reklamlara Karşı Sert Önlemler

Türkiye'de, Reklam Kurulu, 2023 yılının başından bu yana geçen 9 ayda toplam 1340 dosyayı inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 1173 dosya aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama kapsamında bulundu. Bu süreçte firmalara 187 milyon 456 bin 473 lira idari para cezası kesildi.

Karanlık Ticari Tasarımlar Dikkate Alındı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, eylül ayı toplantısında özellikle tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki reklamların üzerindeki durulduğu belirtildi. Bu toplantıda değerlendirilen 144 dosyadan 118'inin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Tüm bu reklam ve uygulamalar hakkında toplamda 22 milyon 414 bin 861 lira ceza uygulandı.

Uluslararası İş Birliği ile Çalışmalar Devam Ediyor

Uluslararası Tüketiciyi Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) aracılığıyla 29 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında abonelik hizmetlerine yönelik karanlık ticari tasarımlar hakkında incelemeler yapılacağı ifade edildi. Bu toplantıda, abonelik paketlerinin yanıltıcı sunum yöntemleri ve kullanıcıların tercihlerini manipüle eden unsurlar ele alınacak.

Tüketicilere sunulan bazı hizmetlerin kabul etme seçeneklerinin reddetme seçeneklerine göre daha fazla vurgulanması gibi yöntemlerin yanıltıcı olduğu belirtilmekte. Ayrıca, kullanıcıların tercihlerini zorlaştıran arayüz tasarımları da bu incelemelere dahil ediliyor.

Sonuç olarak, Reklam Kurulu, dijital platformlarda karşılaşılan aldatıcı ticari tasarımlar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanda yapılan denetimlerin neticesinde, hem durdurma cezası hem de idari para cezası uygulamaları artış göstermekte.