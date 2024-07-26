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Renault Group 2024 İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Renault Group 2024 yılı ilk yarısına dair finansal verilerini paylaştı, Dacia en çok satan markalar arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:23
Renault Group 2024 İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Renault Group 2024 İlk Yarı Sonuçlarını Açıkladı

Renault Group, 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin CEO'su Luca de Meo, Avrupa’nın en öncü otomotiv şirketi olma hedefinde dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Pazar Performansı ve Satış Başarısı

Renault, Avrupa'da üçüncü, Fransa'da birinci ve hafif ticari araçlarda lider konumda. Dacia ise Avrupa'nın en çok satan ilk on markası arasında yer alırken, Sandero modelinin tüm kanallarda en çok satan otomobil olduğu kaydedildi.

Finansal Göstergeler

2024 yılının ilk yarısında Renault Group'un grup toplam hasılatı, sabit döviz kurları üzerinden %0.4 artış göstererek yaklaşık 27 milyar avro olarak belirlendi. Otomotiv hasılatı ise 24.372 milyar avro olarak açıklandı. Net kar ise yaklaşık 1.4 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Serbest Nakit Akışı ve Diğer Detaylar

Serbest nakit akışı, faaliyet performansı neticesinde yaklaşık 1.3 milyar avro oldu ve 30 Haziran itibarıyla otomotiv net nakit mali durumu 4.9 milyar avro olarak kaydedildi.

Luca de Meo’nun Vurguları

Luca de Meo, bu finansal sonuçların, Renault ekiplerinin son yıllarda gerçekleştirdiği önemli çalışmaların yanı sıra maliyet düşürme ve değer odaklı ticari politikaların meyvesi olduğunu ifade etti. De Meo, "Son birkaç aydır Avrupa'nın en ilerici otomotiv şirketi olma hedefinde dönüşümümüzü hızlandırıyoruz. Çalışanlarımız bu süreçte büyük bir özveriyle çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları ve Stratejiler

Renault, tedarik zincirini güçlendirmek, temel süreçleri optimize etmek ve yapay zekanın tüm değer zincirlerinde yaygınlaştırılmasına yönelik stratejilere odaklanmış durumda. De Meo, esneklik ve yenilikçiliğin performans iyileştirilmesine ve verimli sermaye yönetimine katkı sağladığını belirtti.

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