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Rize'de İhracatçıların Sorunları Ele Alındı

Rize'de düzenlenen "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" toplantısında ihracatçıların sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 18:27
Rize'de İhracatçıların Sorunları Ele Alındı

Rize'de İhracatçıların Sorunları Toplantıda Ele Alındı

Rize, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından organize edilen "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" adlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Toplantı, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi ve DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan moderatörlüğünde yapıldı.

Programda, DKİB Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, Genel Sekreteri Ongan Bahadır, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Eximbank Trabzon Şube Müdür Yardımcısı Yakup Yıldız ve Rize Gümrük Müdür Vekili İbrahim Durmuş, ihracatçıların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki toplantıların Trabzon ve Artvin'de gerçekleştirildiğini, Rize'nin ardından Gümüşhane'de devam edeceklerini belirtti. İhracatçıların sorunlarını dinlemek ve yeni yol haritaları belirlemek amacıyla düzenledikleri bu toplantıların önemine vurgu yaptı.

Toplantının hedeflerinin arasında, ihracat sektöründeki sıkıntıları gidermek ve maddi destek konusuna yeni müjdeler sunmak olduğunu dile getiren Gürdoğan, şu bilgileri paylaştı: "Eximbank Trabzon Bölge Müdürlüğü, 900 milyon dolar civarında bir krediyi bölgeye dağıtmakta. Ticaret Bakanlığı ile ihracat şirketlerinin oluşturduğu İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ve Ticaret Bankası gibi yeni kaynakların bölgeye kazandırılacak olması da önemli. Bu programın sonuçlarına göre hareket edeceğiz."

Rize'de çay ile ilgili ürün geliştirme projelerine de değinen Gürdoğan, yapımı devam eden Lojistik Merkez hakkında da yeni yol haritalarının belirlenmesi için fikir alışverişinde bulunacaklarını sözlerine ekledi. Ayrıca, yabancı yatırımcı çekmek ve bölgenin bir transit nokta olma potansiyelini artırmak amacıyla yapılacak çalışmaların altını çizdi.

Rize'de "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" adlı panel düzenlendi. Doğu Karadeniz İhracatçılar...

Rize'de "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" adlı panel düzenlendi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda düzenlenen toplantı, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan (fotoğrafta) moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Rize'de "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" adlı panel düzenlendi. Doğu Karadeniz İhracatçılar...

Rize'de "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" adlı panel düzenlendi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda düzenlenen toplantı, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan (fotoğrafta) moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

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