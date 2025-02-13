Rusya, 2023'te Enerji Dışı İhracatını 149 Milyar Dolar Bekliyor

Rusya, Enerji Dışı İhracat Hedeflerini Yükseltiyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, ülkesinin enerji kaynakları dışı ihracatının 2023 yılında 149 milyar doları geçmesini beklediklerini açıkladı. Çekuşov, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya İş Haftası" etkinliğinde, enerji dışı ihracata dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Enerji Dışı İhracat Artış Eğiliminde

Çekuşov, Rusya'nın enerji dışı ihracat rakamlarının sürekli bir artış eğiliminde olduğunu belirterek, "Bu yıl enerji dışı ihracat hacmimizin 149,2 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Gelecek yıl ise bu rakam 155 milyar doları geçebilir." dedi.

2030 Hedefi: 250 Milyar Dolar

Rus yetkili, 2030 yılı itibarıyla enerji dışı ihracat hacminin 250 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini ifade ederek, bu hedefe ulaşmak için ilave adımlar atacaklarını duyurdu.

İhracat Çeşitlendirme Çabaları

Rusya, enerji ihracatına bağımlılığı azaltmak ve Batılı ülkelerin sektöre yönelik yaptırımlarından etkilenmemek adına ihracatını çeşitlendirme yolunda önemli adımlar atıyor. Vladimir Putin, enerji dışı ihracatın 2030 yılı itibarıyla önceki senelere göre yüzde 60 oranında arttırılması talimatını vermişti.