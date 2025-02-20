Rusya Bakanı Alihanov: 'Bir Daha Dönmeleri için Kolları Açık Beklemiyoruz'

Alihanov'dan Çarpıcı Açıklamalar

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, bazı Batılı şirketlerin Rusya’dan ayrılmasının yerli şirketler için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Yekaterinburg'da düzenlenen Finansta Siber Güvenlik Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Alihanov, “Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yaptırımlara Yönelik Değerlendirme

Alihanov, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan alüminyum ithalatını yasaklayan yeni yaptırımlarının etkilerini değerlendirerek, “Bence çok etkilenmeyeceğiz. Son yıllarda oraya sevkiyatı azaltmıştık. Alternatif pazarlar arayacağız.” dedi.

Batılı Şirketlerin Dönüşü

ABD ile Rusya arasında başlayan görüşmeler neticesinde Rus pazarına geri dönme ihtimali artan Batılı şirketlere yönelik açıklama yapan Alihanov, “Endüstri genel olarak şirketler çıktıktan sonra gelişme için büyük fırsatlar elde etti.” şeklinde konuştu.

Vizyon ve Yönergeler

Alihanov, bu fırsatları bırakmak istemediklerinin altını çizerek, “Davranışları için bedel ödenmelidir. Uygun bir yönerge olduğunda vizyonumuzu hazırlayacağız.” ifadelerini kullandı.