Rusya, Benzin İhracat Yasağını Uzatıyor

Rusya, benzin fiyatlarındaki artış ve yaz-dönemi talebi ile tarım kullanımındaki artış nedeniyle benzin ihracat yasağını uzatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:45
Rusya'da benzin fiyatlarındaki artışın sürmesi üzerine, ilgili ihracat kısıtlamarının uzatılacağı bildirildi. Karar, Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ve üst düzey yetkililerin Moskova'daki toplantısına atıfta bulunularak duyuruldu.

Toplantı ve karar

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve bazı yetkililerin ülkedeki benzin fiyatlarını ele almak üzere Moskova'da bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın uzatılacağı ifade edildi.

Nedenler ve soruşturmalar

Açıklamada, yaz dönemi talebinin ve tarım sektöründeki kullanımın arttığına dikkat çekildi. Ayrıca, Rusya'nın bazı bölgelerinde "fiyatların şişirilmesi" ile ilgili soruşturmaların başlatıldığı kaydedildi.

Hükümet daha önce, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamış; ancak fiyatlardaki artış buna rağmen devam etmişti.

Operasyonel etkiler

Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel yükselişler yaşandığı belirtildi.

Üretim kapasitesi

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

