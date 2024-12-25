Rusya'da Bitcoin ile Uluslararası Ödemelere Geçiş Yapıldı

Rusya, Bitcoin ile Uluslararası Ödemeleri Başlattı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkede uluslararası ödemelerde Bitcoin ve farklı dijital varlıkların kullanılmaya başladığını duyurdu. Siluanov, Rossiya-24 devlet kanalıyla gerçekleştirdiği röportajda, bu dönüşümün detaylarına değindi.

Dijital Varlıkların Kullanımı Artıyor

Siluanov, Rus şirketlerinin tedarik edilen ürünlerin ödemelerinde dijital varlıkları kullanabileceğini belirtti. Bakan, "Rusya’da madencilikle elde edilen Bitcoinler, deneysel süreçte uluslararası ödemelerde kullanılabilir. Bu tür ödemeler başladı," ifadesini kullandı.

Gelecek Yıl Gelişmeler Bekleniyor

Ödeme şeklinin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Siluanov, "Bunun gelecek yıl mutlaka yaşanacağını düşünüyorum," açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Rusya'da kripto para alımına yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, kripto paraların ülke içinde bir ödeme aracı olarak kullanılması yasaktır. Bu bağlamda, Vladimir Putin’in 8 Ağustos’ta imzaladığı kararname ile kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanımının yasal hale geldiği belirtildi.