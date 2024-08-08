Rusya'da Kripto Para Dönemi: Uluslararası Ödemelerde Yeni Dönüşüm

Rusya'da Kripto Paralar Yasal Hale Geliyor

Rusya'nın uluslararası ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor. Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde kullanılmasına olanak tanıyan bir kararnameyi imzaladı.

Yasal Düzenleme ve Denetleme

Bu yasayla birlikte, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geliyor. Rusya Merkez Bankası ise bu sürecin denetimini üstlenecek.

Kripto Para Madenciliği de Yasal Oldu

Putin'in aynı gün imzaladığı başka bir kararnameyle, ülkede kripto para madenciliği de yasal hale getirildi. Bu gelişmeler, kripto para alanındaki yasallığın arttığını gösteriyor.

Uluslararası Ticarette Belirsizlikler

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada, yılı sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanımının başlayabileceğini belirtmişti. Bununla birlikte, birçok ülke kripto para birimleri için farklı kurallar geliştirdiğinden, uluslararası ticaretin geleceği hakkında bazı belirsizlikler devam ediyor.