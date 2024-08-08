Rusya'da Kripto Para Madenciliği Yasal Hale Geldi

Kripto Para Madenciliği Yasal Oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para madenciliğini yasal hale getiren yeni yasayı onayladı. Bu kararname ile birlikte, 1 Kasım 2023 itibarıyla ülkedeki kripto para madenciliği resmi bir çerçeveye kavuşuyor.

Yasada Belirtilen Şartlar

Kararnamenin detaylarına göre, Rus hükümeti tarafından belirlenen kurumlar ve bireyler, belirlenen enerji kullanımı limitlerine bağlı kalarak kripto para madenciliği yapabilecekler. Bu durum, sektörde yeni yatırım fırsatlarını da beraberinde getirecek.

Geçmişteki Yasağı Unutmayalım

Unutulmamalıdır ki, Rusya Merkez Bankası 2021 yılında kripto paraların yasaklanmasını istemişti. Ancak, Ukrayna savaşı sonrasında Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkması, kripto paraların ülkede daha da yaygınlaşmasına neden oldu.

Uluslararası Ödemelerde Kripto Kullanımı

Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanımının başlayabileceğini duyurmuştu. Bu gelişme, Rusya'nın kripto para alanında attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.