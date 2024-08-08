Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rusya'da Kripto Para Madenciliği Yasal Hale Geldi

Rusya, kripto para madenciliğini yasal hale getirerek yeni bir döneme adım attı. Kasım'da başlayacak uygulama, belirli şartlarla yapılacak.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:55
Rusya'da Kripto Para Madenciliği Yasal Hale Geldi

Kripto Para Madenciliği Yasal Oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para madenciliğini yasal hale getiren yeni yasayı onayladı. Bu kararname ile birlikte, 1 Kasım 2023 itibarıyla ülkedeki kripto para madenciliği resmi bir çerçeveye kavuşuyor.

Yasada Belirtilen Şartlar

Kararnamenin detaylarına göre, Rus hükümeti tarafından belirlenen kurumlar ve bireyler, belirlenen enerji kullanımı limitlerine bağlı kalarak kripto para madenciliği yapabilecekler. Bu durum, sektörde yeni yatırım fırsatlarını da beraberinde getirecek.

Geçmişteki Yasağı Unutmayalım

Unutulmamalıdır ki, Rusya Merkez Bankası 2021 yılında kripto paraların yasaklanmasını istemişti. Ancak, Ukrayna savaşı sonrasında Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkması, kripto paraların ülkede daha da yaygınlaşmasına neden oldu.

Uluslararası Ödemelerde Kripto Kullanımı

Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanımının başlayabileceğini duyurmuştu. Bu gelişme, Rusya'nın kripto para alanında attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak