Rusya'dan OPEC+'ya Uyarı: Dengesizlikte Üretim Kısmı Yapılabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, OPEC+'nın üretim artışına rağmen piyasalardaki dengesizlik durumunda kısma yapabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:43
Rusya'dan OPEC+'ya Uyarı: Dengesizlikte Üretim Kısmı Yapılabilir

Rusya'dan OPEC+'ya Kritik Açıklama

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+nın talep nedeni ile petrol üretimini artırabileceğini duyurdu. Novak, "Piyasada bir dengesizlik olursa, her zaman aksi yönde adım atabiliriz," dedi.

Üretim Artışı ve Mevsimsel Talep

Novak, Moskova'da yaptığı açıklamada, OPEC+'nın nisanda gerçekleştirmeyi düşündüğü üretim artışının mevsimsel etkilerle ilişkili olduğunu belirtti. "Petrol ürünlerine ilkbahar ve yaz aylarında yüksek talep geliyor. Bu nedenle talebin artmasıyla, üretimi artırma fırsatı ortaya çıkıyor," şeklinde konuştu.

Piyasa Takibi ve Fiyatlar

Novak, petrol piyasalarının OPEC+'nın üretim artırma planlarını hesaba kattığını ve bu durumun fiyatlarda dalgalanmalara yol açmadığını vurguladı. Ayrıca, petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkatlice takip edeceklerini sözlerine ekledi. "Piyasada bir dengesizlik olursa, her zaman aksi yönde adım atabiliriz," ifadeleriyle, piyasa istikrarının önemine dikkat çekti.

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Rusya'dan OPEC+'ya Uyarı: Dengesizlikte Üretim Kısmı Yapılabilir

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