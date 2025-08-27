DOLAR
Rusya Hükümeti: Ekonomide Bu Yıl En Az %1,5 Büyüme Bekleniyor

Maliye Bakanı Siluanov, bütçe dengesi ve para politikasının gevşemesinin ekonomik büyümeyi destekleyeceğini belirterek bu yıl en az yüzde 1,5 büyüme öngördüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:11
Siluanov: Dengeli bütçe para politikasının gevşemesini destekleyecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Moskova'da Vladimir Putin başkanlığında düzenlenen hükümet toplantısında ekonomi değerlendirmesinde bulundu. Siluanov, bütçede dengenin sağlanmasının para politikasının gevşemesine yardımcı olacağını belirterek, "Sıkı para politikasına rağmen Rus ekonomisinin bu yıl en az yüzde 1,5 büyümesini bekliyoruz." dedi.

Siluanov, hükümetin eylül ortasında bütçe değerlendirmesine başlayacağını ve bütçede önceliğin, Putin'in belirlediği ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli mali kaynakların sağlanmasına verileceğini vurguladı.

Rusya Merkez Bankası ile gelecek üç yıla ilişkin mali politika ve para politikası konusunda yakın temas içinde olduklarını söyleyen Siluanov, dengeli bir bütçenin para politikasının gevşemesine destek olacağı görüşünü yineledi.

Merkez Bankası, enflasyondaki artış nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükseltmiş; ardından önce yüzde 20'ye, son olarak da 25 Temmuz'da yapılan toplantıda 200 baz puan düşürerek yüzde 18'e indirmişti.

Rus yetkililer, savaşla birlikte özellikle savunma sanayisinde hızla artan üretim nedeniyle geçen yıl ekonominin yüzde 4,3 büyüdüğünü ve ekonominin fazla ısındığını, 2025'te bir soğuma sürecinin başlayacağını ifade etmişti.

