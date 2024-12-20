Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Bıraktı: Yüzde 21

Rusya Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin aksine yüzde 21'de sabit bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, yüksek faiz oranlarının kredilerde "soğuma" yarattığı vurgulandı. Güçlü iç talebe rağmen, enflasyonda hedefe ulaşmak için gerekli koşulların henüz oluşmadığına dikkat çekildi.

Enflasyon Hedefleri ve Gelecek Beklentileri

Açıklamada, yıllık enflasyonun 2026 yılında hedeflenen yüzde 4 seviyesine düşmesinin beklendiği hatırlatıldı. Aynı zamanda, sıkı para politikası ve kredilerdeki soğuma sayesinde enflasyonist baskının gelecek aylarda azalacağı vurgulandı. Ancak, gelişmeler ışığında faiz artışının yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Önceki Faiz Artışları ve Piyasa Beklentileri

Analistler, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizinde 200 baz puanlık bir artış yapmasını bekliyordu. Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının hemen ardından politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 20'ye çıkarmıştı.

2023 sonundan itibaren Temmuz 2024 sonuna kadar faiz oranının yüzde 16 seviyesinde tutulmasının ardından, bu yıl üst üste dört faiz artışı gerçekleştirildi. Son olarak, merkez bankası 25 Ekim'de 200 baz puanlık artışla yüzde 21'e yükseltmişti.

Yaşanan Enflasyon Sorunları

Ülkedeki yıllık enflasyon 16 Aralık itibarıyla yüzde 9,52 seviyesinde bulunuyor ve bankanın bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Uzmanlar, Rus hükümetinin savaş nedeniyle yaptığı harcamaların ülkedeki enflasyonu olumsuz etkilediği görüşünde.