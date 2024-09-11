Rusya'nın Çin'e Elektrik İhracatı Dramatik Bir Şekilde Düşüyor

Rusya'nın Elektrik İhracatında Büyük Düşüş

Rusya'nın tek elektrik ihracat şirketi Inter RAO, bu yıl Çin'e olan elektrik ihracatında beklenen ciddi bir düşüş yaşanacağını açıkladı. Aleksandra Panina, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak yaptığı açıklamada, 2023 yılında Çin'e yapılacak elektrik ihracatının geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 80 azalmasının beklendiğini duyurdu.

Düşük Yağış Oranları Etkiliyor

Přsidanın, Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında verdiği bilgilere göre, düşük yağış miktarlarının, Rusya'nın doğu bölgelerindeki hidroelektrik santrallerde üretimi olumsuz etkilediği vurgulandı. Panina, "Bu yıl Çin'e elektrik ihracatının, geçen yılki 4,7 milyar kilovatsaatten 1 milyar kilovatsaatin altına düşmesini bekliyoruz" diyerek, bu seviyenin "son derece düşük" olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Yılın Performansı

Panzina, Inter RAO'nun 2022 yılı itibarıyla toplamda 10 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ettiğini hatırlattı ve bu yıl için hedeflerinin yaklaşık 7 milyar kilovatsaat olduğunu ifade etti. Bu durum, Rusya'nın enerji ihracatındaki genel düşüş trendini de gözler önüne seriyor.