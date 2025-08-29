Rusya'nın gübre ihracatı 7 ayda %7 arttı — 26,1 milyon ton

Rusya Gübre Üreticileri Birliği (RAPU) Başkanı Andrey Guryev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın 7 ayında gübre ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 26,1 milyon tona yükseldiğini bildirdi.

Guryev'in açıklamaları

Guryev, "Gübre ihracatımız ocak-temmuz döneminde 26,1 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi." ifadelerini kullandı. Kapsamlı yaptırımlara rağmen 100'den fazla ülkeye ihracatın sürdüğünü vurguladı.

Pazar payı ve hedefler

RAPU başkanı, Rusya'nın küresel gübre piyasasında %18 payla lider konumda olduğunu belirtti. Ayrıca, ihracatın 2013'ten bu yana %60 arttığını ve dost ülkelere ihracattaki yükselişle geçen yıl toplam ihracatın 42 milyon tona ulaştığını söyledi. Guryev, bu hacmin 2025'te 44 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Dost ülkelere ihracat ve iç pazar

Özellikle BRICS ülkeleriyle işbirliğinin sürdüğünü kaydeden Guryev, dost ülkelerin Rusya'nın gübre ihracatında geçen yıl %76 paya sahip olduğunu bildirdi. İç piyasaya gübre tedarikinin ise stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.