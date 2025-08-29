DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,01 0,28%
ALTIN
4.507,88 -0,01%
BITCOIN
4.524.326,49 1,76%

Rusya'nın gübre ihracatı 7 ayda %7 arttı — 26,1 milyon ton

RAPU Başkanı Andrey Guryev, Rusya'nın ocak-temmuzda gübre ihracatının %7 artarak 26,1 milyon tona çıktığını ve küresel pazarda %18 paya sahip olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:43
Rusya'nın gübre ihracatı 7 ayda %7 arttı — 26,1 milyon ton

Rusya'nın gübre ihracatı 7 ayda %7 arttı — 26,1 milyon ton

Rusya Gübre Üreticileri Birliği (RAPU) Başkanı Andrey Guryev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın 7 ayında gübre ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 26,1 milyon tona yükseldiğini bildirdi.

Guryev'in açıklamaları

Guryev, "Gübre ihracatımız ocak-temmuz döneminde 26,1 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi." ifadelerini kullandı. Kapsamlı yaptırımlara rağmen 100'den fazla ülkeye ihracatın sürdüğünü vurguladı.

Pazar payı ve hedefler

RAPU başkanı, Rusya'nın küresel gübre piyasasında %18 payla lider konumda olduğunu belirtti. Ayrıca, ihracatın 2013'ten bu yana %60 arttığını ve dost ülkelere ihracattaki yükselişle geçen yıl toplam ihracatın 42 milyon tona ulaştığını söyledi. Guryev, bu hacmin 2025'te 44 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Dost ülkelere ihracat ve iç pazar

Özellikle BRICS ülkeleriyle işbirliğinin sürdüğünü kaydeden Guryev, dost ülkelerin Rusya'nın gübre ihracatında geçen yıl %76 paya sahip olduğunu bildirdi. İç piyasaya gübre tedarikinin ise stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı İstanbul'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi
2
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
3
BIST 100 İlk Yarıda Yatay Seyretti — İşlem Hacmi 42,7 Milyar Lira
4
Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor; DSİ Diyarbakır'da Arazi Çalışması
5
Üniversiteli Çalışan Sayısı 10 Milyonu Aştı
6
Adana'da Çiftçilere Zirai Don Uyarısı: Yanlış Uygulamalardan Kaçının
7
Akbank müşterilerine 30 Haziran'a kadar süre verildi! Yapmayan bin pişman olacak

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı